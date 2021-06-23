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الأحد 11 يوليو 2021 02:28 مساءً
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الأحد 11 يوليو 2021 02:28 مساءً
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الأحد 11 يوليو 2021 02:22 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
لحظة وقوع زلزال عنيف في بيرو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 23 يونيو 2021 03:51 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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