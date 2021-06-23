نوران جوهر: متفرغة تمامًا للاسكواش ومستعدة لبطولة العالم

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انطلقت أمس أولى منافسات البطولة الدولية المفتوحة للاسكواش، التي تقام على منطقة The Park بمول العرب بمدرينة السادس من اكتوبر في الفترة من 22 وحتى 27 من شهر يونيو الحالي.

وفازت نوران جوهر، لاعبة المنتخب الوطني ونادي وادي دجلة للاسكواش والمصنفة الثانية عالميًا، بالمباراة الافتتاحية للسيدات ضد نظيرتها سلمى هاني، المصنفة التاسعة عالميًا، بنتيجة (2-1) عن مباراة استمرت 51 دقيقة.

وفي تصريحات نوران جوهر لـ«المصري اليوم» قالت: «سعيدة بأجواء البطولة والتنظيم الرائع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابات بفيروس كورونا المستجد».

وكشفت جوهر عن استعداداتها لبطولة العالم للاسكواش، والمقرر إقامتها شهر يوليو المقبل، إذا قالت: «سيكون لي برنامج محدد مع مدرب اللياقة البدنية بجانب تدريب الاسكواش، مع زيادة الحصص التدريبية للوصول إلى أفضل مستوى قبل البطولة»

وأضافت: «أنا شاركت في بطولة العالم 3 مرات من قبل، ووصلت لنصف النهائيات وحصلت على المركز الثالث، وأتمنى أن أحصل على مركز أفضل هذه المرة».

وعن حياتها العملية قالت: «تخرجت السنة الماضية من كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولم أعمل حتى الآن لأنني متفرغة تمامًا للاسكواش».

وتتمثل أهمية البطولة في كونها إحدى البطولات البلاتينية طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 372 ألف دولار، تقسم بالتساوي بين الرجال والسيدات، كما يشارك فيها ثمانية من أفضل اللاعبين على مستوى التصنيف العالمي للرجال وثمانية لاعبات السيدات على مستوى التصنيف العالمي للسيدات.