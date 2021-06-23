وفد برلماني يتفقد مشروعات حياة كريمة وبشاير الخير بالإسكندرية

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وصل وفد لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، محافظة الإسكندرية، لتفقد مشروع بشاير الخير وحياة كريمة بالمحافظة، وذلك في زيارة تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني اللواء محمد الشريف- محافظ الإسكندرية، على أن يستمع لعرض لمراحل مشروع بشاير الخير بغيط العمل، من حيث الأسر المستفيدة من المشروع، وكذلك الخدمات المقدمة به، يعقب العرض، التوجه إلى المشروع لتفقد المراحل الجديدة بشاير الخير- غيط العنب .

وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الزيارة تتضمن في اليوم الثاني زيارة لمنطقة برج العرب، لتفقد مشروعات حياة كريمة برفقة الدكتورة جاكلين عازر- نائب محافظ الإسكندرية.

يضم الوفد البرلماني، كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنة ووكيلي اللجنة النائب أيمن ابو العلا والنائب محمد عبدالعزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة والنواب أعضاء اللجنة نانسي نعيم ومارثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور عبدالنعيم.