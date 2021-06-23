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محافظ المنيا يستعرض أمام النواب جهود تذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

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محافظ المنيا يستعرض أمام النواب جهود تذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» محافظ المنيا يستعرض أمام النواب جهود تذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن تعليمات القيادة السياسية هي العمل على حل أي عقبات أو مشاكل تتعلق بمشروع تطوير الريف المصري أو ما يعرف بمبادرة حياة كريمة.

وأضاف «القاضي» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء: «أنا شخصيا أعمل على تنفيذ تلك التعليمات ومن أجل ذلك نعقد اجتماعا اسبوعيا لحل كافة المشاكلات والعقبات وعلي رأسها توفير أي أراضي لمشروعات الصرف الصحي بتلك القري».

و تابع إنه يجمع كافة مسؤولي المحافظة لإيجاد الحلول الفورية وهو ما نتج عنه توفير أراضي لأكثر من 90 % من المشروعات على أرضي المحافظة .

وأوضح أن مركزي مطاي وسمالوط شهدا تنفيذ مشروعات صرف صحي بإجمالي عدد 24 مشروع وبتكلفة 962 مليون جنيه .

و قال عادل لطفي مدير تخطيط مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية إن التعليمات هي العمل على توفير أراضي لمشروعات مبادرة حياة كريمة بالريف المصري ومن اجل ذلك نعمل على تجميع كافة الخدمات بمبني واحد متعدد الطوابق لتوفير الأراضي لأن توفير الأراضي سواء من أملاك الدولة العامة أو الخاصة أمر حتمي لتنفيذ مبادرة حياة كريمة .

وعلق النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة على طريقة عرض النواب لطلبات الإحاطة الخاصة بهم، قائلا: «النواب مذكرين جيدا، والمحافظ مجهز نفسه، وهذا ما جعل الجلسة ممتعة وانا شخصيا مستمع بها»

وكانت لجنة الإدارة المحلية ناقشت طلب الاحاطة المقدم من النائب مجدي ملك والذي طالب فيه بالعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير اراضي لاقامة محطات معالجة ورفع للصرف الصحي بمركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا .

المصرى اليوم

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