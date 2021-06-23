وفد حكومي من إقليم ابخازيا الجورجي يزور مكتبة الإسكندرية (صور)

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استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفدًا حكوميًا من إقليم ابخازيا الجورجى ذو الحكم الذاتى، بحضور سفير جورجيا بالقاهرة ألكسندر نالباندوف.

ضم الوفد كل من نائب رئيس حكومة إقليم ابخازيا الجورجى، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعليم والثقافة، ونائب وزير المالية والاقتصاد الصناعي، ورئيس ديوان وزير العدل والتكامل المدنى، ومستشار وزير العدل والتكامل المدنى، ورئيس الغرفة التجارية وآخرون.

أجرى الوفد جولة داخل المكتبة للتعرف على مكتباتها المتخصصة ومتاحفها المتنوعة، وأبدوا إعجابهم الشديد بالمكتبة.

ووجه سفير جورجيا بالقاهرة الشكر إلى إدارة المكتبة لاستضافة الوفد وتعريف الزائرين بما تحويه المكتبة من مقتنيات وما تقدمه من خدمات.

صور.. وفد حكومى من إقليم ابخازيا الجورجى يزور مكتبة الإسكندرية

صور.. وفد حكومى من إقليم ابخازيا الجورجى يزور مكتبة الإسكندرية

صور.. وفد حكومى من إقليم ابخازيا الجورجى يزور مكتبة الإسكندرية

صور.. وفد حكومى من إقليم ابخازيا الجورجى يزور مكتبة الإسكندرية