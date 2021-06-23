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المشدد 6 سنوات لعاملة لبيعها طفلًا في السيدة زينب

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المشدد 6 سنوات لعاملة لبيعها طفلًا في السيدة زينب المشدد 6 سنوات لعاملة لبيعها طفلًا في السيدة زينب

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاملة بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه لاتهامها بالاتجار في البشر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري .

كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة الاتجار بالبشر، وأفادت التحقيقات بأن المتهمة قامت ببيع طفل مقابل ٥٠ ألف جنيه، وتبين من التحقيقات أن الطفل قد عثر عليه في السيدة زينب، وقامت المتهمة بالاشتراك مع آخرين ببيع الطفل بعد أن قاموا بتزوير محررات رسمية.

المصرى اليوم

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