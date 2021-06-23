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رئيس مهرجان الإسماعيلية : وزيرة الثقافة كانت السبب في خروج الدورة 22 للنور

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رئيس مهرجان الإسماعيلية : وزيرة الثقافة كانت السبب في خروج الدورة 22 للنور رئيس مهرجان الإسماعيلية : وزيرة الثقافة كانت السبب في خروج الدورة 22 للنور

لاقتراحات اماكن الخروج

اختتمت فعاليات الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، أمس، بحفل إعلان الجوائز، وأكد رئيس المهرجان الناقد عصام زكريا أن تلك الدورة كانت بمثابة مغامرة غير مضمونة العواقب، موضحًا أنه والقائمين على المهرجان عاشوا تحدي مع أنفسهم ضد الاستسلام، قائلًا: «ما أسهل الانسحاب وتأجيل المهرجان لحين تحسن الأوضاع، الدورة 22 من المهرجان كانت محفوفة بالمخاطر وكان متوقع أن تجلب لنا مشاكل وأصررنا على تنفيذها وخروجها للنور».

وعن مدحه لوزيرة الثقافة في حفلي الافتتاح والختام، قال عصام زكريا في تصريحات للمصري اليوم: «لم أقدم طوال حياتي على مدح مسؤول، بحثًا عن أي أهداف، ومدحي لوزيرة الثقافة ليس لكونها مسؤولة رسمية، ولكن لما قامت به تجاه المهرجان على أرض الواقع بالأدلة والبراهين والوقائع الثابتة، مع تعرضه للعديد من المشاكل التي عجزنا جميعًا عن حلها بمفردنا، وكانت تستدعي أولًا ثقة د.إيناس في القائمين على الدورة 22 وإقدامها على التدخل بشكل شخصي لتذليل بعض العقبات والمشاكل من بينها على سبيل المثال، انتهاء السنة المالية قبل انطلاق المهرجان وكان لزامًا أن يتم التواصل مع معالي رئيس الوزراء لعمل استثناء في هذا الأمر، وحتى قبل المهرجان بأيام قليلة لم أتمكن من حجز تذكرة طيران واحدة، لأن المراقبة المالية تدرك انتهاء السنة المالية وعدم قدرتنا على تقديم تسويات خاصة بتلك المصاريف، وهو ما تطلب تدخل معالي الوزيرة، وبعض أمور تتعلق بالروتين الحكومي ساعدتنا فيها، إضافة إلى أن محافظة الإسماعيلية لم تكن مقتنعة بصدور قرار من رئاسة الوزراء بعودة الفعاليات وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية، وتدخلت الوزيرة بالحديث مع المحافظ والمسؤلين لاخطارهم بتبعيات القرار، ووصل الأمر في بعض الأحيان بفتح نقاط تواصل يومية معها لحل تلك الأمور، ولذلك قلت أنها كانت السبب في خروج المهرجان للنور، أنا لا أجامل من أجل البقاء في منصب رئيس المهرجان للعام المقبل».

المصرى اليوم

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