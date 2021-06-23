عصام زكريا يكشف التحديات التي واجهت الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

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اختتمت فعاليات الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، أمس، بحفل إعلان الجوائز.

وكشف رئيس المهرجان الناقد عصام زكريا عن التحديات التي واجهته على مدار الشهر الماضي أثناء التحضير للمهرجان خاصة بعد تأجيله عدة مرات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقال: «التحديات كثيرة، المهرجان تأجل 3 مرات من إبريل لمايو ثم يونيو، وبسبب ذلك تغيرت لجان التحكيم بنفس العدد، والتكريم الأجنبي تم إلغاءه، وضيوف لأفلام عدة اعتذرت بسبب تغيير المواعيد، أما الأمور المتعلقة بالبرمجة والأفلام فلم يكن فيها أية مشاكل وكانت جاهزة مع تعديلات وإضافات بسيطة بأحداث حديثة واختيارات أفضل«.

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه سنويا المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أهم المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.