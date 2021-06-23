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"العواد" يلتقي مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان

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"العواد" يلتقي مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان "العواد" يلتقي مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان
أكد عزم قيادة المملكة على تعزيز العمل في هذا المجال

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيد محمد علي النسور، وعدداً من المسؤولين في المفوضية السامية؛ لبحث السبل المثلى لتفعيل التعاون بين الجانبين.

وقد استعرض "العواد" خلال اللقاء أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة؛ مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات والتطورات، ونوعيتها، والمدة التي تحققت فيها؛ تعكس عزم القيادة الرشيدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على المضي قدما نحو كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الفني المبرمة بين المملكة ممثلةً بهيئة حقوق الإنسان وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبحث السبل الرامية إلى تفعيل عددٍ من البنود التي اشتملت عليها المذكرة، والتعاون بين الجانبين بشكلٍ عام، بما يحقق الأهداف المشتركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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