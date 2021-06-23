برنامج فَرز الوحدات العقارية يُطلق "الخدمة المميزة".. "تعرف عليها"

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في إطار مساعي تنظيم العلاقة وتعزيز حفظ الحقوق وتحقيق حسن الانتفاع

أطلق برنامج فَرز الوحدات العقارية "الخدمة المميزة" ضمن الخدمات التي يقدمها البرنامج؛ بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك وتعزيز حفظ الحقوق وتحقيق حسن الانتفاع.

وأوضح البرنامج أن الخدمة عبارة عن خيار إضافي للراغبين من ملاك العقارات والمستثمرين والمطورين والمكاتب الهندسية في تسريع إجراءات مدة قبول طلب الفرز، من خلال إيجاد آلية خاصة للطلبات والعمل عليها بشكل آلي ومختصر.

وأشار إلى أن الخدمة المميزة ستسهم بتقليص مدة إنجاز الطلب، لتمكين إكمال طلب الفرز خلال مدة زمنية قياسية، وتقليص إجراءات إدخال البيانات من قبل المكاتب الهندسية إلى 70%، ورفع جودة البيانات المرفوعة من المكاتب الهندسية، حيث سيستفيد من هذه الخدمة المستثمرون من ملاك العقارات، والمطورون العقاريون، والمكاتب الهندسية، ويتوقع أن تسهم الخدمة في سرعة الإجراءات الهندسية التي يقوم بها المستثمرون والمطورون العقاريون من خلال المكاتب الهندسية لفرز وحداتهم العقارية بصكوك مستقلة، وبيع أو استثمار وحداتهم المفروزة.

وكان البرنامج قد أعلن مؤخراً عن خدمة "شهادة فرز"، وهي وثيقة تصدر باسم مالك الوحدة العقارية توضح بيانات محضر الفرز وتسهل على المالك التصرف بالوحدة العقارية والحصول على الخدمات المقدمة من قبل البرنامج.

يُذكر أن فرز الوحدات العقارية إحدى مبادرات برنامج الإسكان التي يتم عن طريقها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام.

وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، وتصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.

وللتعرف على الخدمات التي يقدمها برنامج فرز الوحدات العقارية؛ يمكن زيارة الموقع الإلكتروني https://subdivision.housing.gov.sa/.