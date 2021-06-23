تداول 318 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية

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شهد ميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال الـ 48 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي عدد السفن المترددة على الميناء 69 سفينة تحمل سلعا وبضائع إستراتيجية.

من جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 318 ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأشار بيان صادر عن ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إلى تداول 3330 حاوية صادرة وواردة، ودخول وخروج 6200 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.