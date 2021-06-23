لجنة فنية من «الإسكان» تراجع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

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أوفدت وزارة الإسكان لجنة فنية على أعلى مستوى من المسئولين والإستشاريين إلى محافظة أسوان من أجل وضع الحلول الجذرية للمشاكل التي تشهدها المناطق الساخنة من ضعف وانقطاع مياه الشرب بشكل متكرر، وأيضاً الكسورات والطفح لشبكات الصرف الصحي، وأيضاً لمراجعة المشروعات الجارى تنفيذها في هذا القطاع الحيوى والتي تستهدف تحسين مستوى وجودة أداء المرافق والخدمات العامة .

وقال اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، أن اللجنة جاءت بالتنسيق المثمر مع وزير الإسكان، والتي ستقوم بمراجعة شاملة على مدار يومين للمشروعات الجارية لوضع أسلوب إدارة جديد لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى يحقق تطلعات وطموحات المواطنين من أهالي المحافظة وهو الذي يتواكب مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ هذه المشروعات لرفع جودة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف أشرف عطية، بأن هناك 29 مشروعا سيتم مراجعتها ودفع العمل بها للإسراع في معدلات التنفيذ طبقاً لبرنامج زمني محدد وللإمكانيات المتاحة منهم إحلال وتجديد البنية التحتية بطرق السادات والسماد وكورنيش النيل، بجانب الحل الدائم لتوفير مياه الشرب لعمارات الإسكان المتميز ( اللوتس )، وأيضاً إنهاء مشكلة الطفح بجوار محطة 10 بكيما، علاوة على الإستثمار الأمثل للآبار بالشلال لخفض منسوب المياه الجوفية، فضلاً عن إنهاء هذه المشكلة بعماراتى 11 و12 التابعين لبنك الإسكان بحي العقاد، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على عقد إجتماع دورى كل أسبوعين لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، مع تذليل كافة العقبات أمامها وخاصة توفير الإعتمادات المالية وإنهاء الإجراءات الإدارية والإستشارية لسرعة تسليمها وهو الذي يتوازى مع تسليم المحطات والخطوط التي مضى على تنفيذها مدة عام من الهيئة القومية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لضمان التشغيل الأمثل والصيانة الدورية لها .

وأشار محافظ أسوان، إلى أهمية الإسراع بإنهاء المشروعات الجارية سواء التي تنفذها الشركة القابضة والتي تضم 61 مشروعا ضمن خطة الإحلال والتجديد والمعالجة الثلاثية بتكلفة إجمالية 615 مليون جنيه، بجانب 19 مشروع ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتكلفة إجمالية 157.4 مليون جنيه، وهو الذي يتوازى مع قيام الهيئة القومية بتنفيذ 31 مشروع شامل مشروعات حياة كريمة بتكلفة إجمالية 5.3 مليار جنيه من أبرزها مشروعات الصرف الصحى بالكلح والسباعية والبصيلية بإدفو .

ضمت اللجنة كبار المسئولين والمتخصصين برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ورؤساء مجالس إدارت الجهاز التنظيمى والهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المقاولون العرب بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان والدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان للمتابعة ومشروعات المرافق .

وخلال الإجتماع عرض اللواء أشرف عطية التحديات التي يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وخاصة في بؤر المشاكل بقرى مركزي نصر النوبة وكوم أمبو وأبوالريش والكرور بمركز أسوان، والعطواني بمركز إدفو، بجانب مناطق السد العالي شرق وعزب كيما، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بالعلاقي، فضلاً عن مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض المناطق بمدينة أسوان لإيجاد حلول سريعة وناجزة لهذه المشاكل ولاسيما في ظل معاناة مواطني ومستثمرى وزائرى المحافظة من ذلك، مشدداً على أنه لا مجال في الفترة القادمة لأى تهاون أو تقصير أو تأخير في تنفيذ المشروعات الجارية، وهو الذي يتطلب التنسيق العرضى والكامل بين كافة الجهات مع إعلاء المصلحة العامة فوق أي إعتبارات أو مصالح ضيقة وشخصية، وأشاد محافظ أسوان بالدعم اللامحدود من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بجانب الدور البناء لوزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار للأسراع بتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية وتوفير الإعتمادات.