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«التعليم»: استكمال باقي الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة إلكترونيامن المنزل الخميس

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«التعليم»: استكمال باقي الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة إلكترونيامن المنزل الخميس «التعليم»: استكمال باقي الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة إلكترونيامن المنزل الخميس

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أدى طلاب الثانوية العامة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت ( المنازل والباقون الإعادة)، الأربعاء، الامتحانات التجريبية الثالثة والأخيرة، ورقيا، داخل المدارس.

وأدي طلاب الشعبة العلمية علوم الامتحان ورقيا في مادة الأحياء، وأدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا ،بينما أدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ وسط اجراءات احترازية مكثفة.

وتوافد الطلاب على المدارس لأداء الكشف الحراري قبل بدء الامتحانات التي استمرت حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

فيما يستكمل طلاب الثانوية العامة باقي الامتحانات التجريبية لشهر يونيو من المنزل الخميس وفقا للجداول المعلنة من قبل الوزارة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم الامتحانات التجريبية للطلاب يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا على موقع الوزارة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات للتدريب على شكل الأسئلة والإجابة عن البابل شيت للمرة الأولى وإجراء محاكاة للامتحانات النهائية المقرر انطلاقها يوليو المقبل.

المصرى اليوم

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