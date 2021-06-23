نتائج منافسات اليوم الأول بالبطولة الدولية المفتوحة للاسكواش

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انطلقت أمس أولى منافسات البطولة الدولية المفتوحة للاسكواش، التي تقام على منطقة The Park بمول العرب بمدرينة السادس من أكتوبر في الفترة من 22 وحتى 27 من شهر يونيو الحالي، بتنظيم أندية وادي دجلة.

تم افتتاح البطولة بمنافسات السيدات بين كلا من نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا -وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش- واللاعبة سلمي هاني المصنفة التاسعة عالميًا، وانتهت المباراة بفوز نوران جوهر في مباراة استمرت 51 دقيقة بنتيجة أشواط (2-1) بواقع نقاط (11-9) و(11-5) و(11-2) وبذلك يصبح رصید نوران جوهر ۳ نقاط، ونقطة وحيدة للاعبة سلمى هاني.

كما انطلقت منافسات الرجال بالمجموعة A بمباراة كل من اللاعب مصطفى عسل المصنف الثاني عشر عالميًا ومحمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا، في مباراة استمرت 92 دقيقة، وانتهت بفوز محمد الشوربجي، بنتيجة أشواط (2-1) بواقع نقاط (11-8) و(11-7) و(11-8)، وبذلك يصبح رصيد اللاعب محمد الشوربجي 3 نقاط، ونقطة وحيدة للاعب مصطفى عسل.

وفي المباراة الثانية في منافسات السيدات واجهت الفراشة المصرية نور الشربيني نظيرتها الفرنسية كاميل سيرم في مباراة استمرت 34 دقيقة، وانتهت بفوز بطلة فرنسا بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (12-10) و(13-11) و(11-6)، ليصبح رصيد كاميل سيرم 3 نقاط، ورصيد نور الشربيني نقطه وحيدة.

وتلتها مباراة في منافسات الرجال بين كل من على فرج المصنف الاول عالميًا ومروان الشوربجي المصنف الخامس عالميًا، واستمرت المباراة 63 دقيقة وانتهت بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (10/12) (11/4) (13/11)، وبذلك يصبح رصيد مروان الشوربجي 3 نقاط، ورصيد على فرج نقطة وحيدة.

وفي المجموعة B كانت بداية المنافسات بين كل من المصرية هانيا الحمامي والإنجليزية سارة جين بيري، وانتهت بفوز هانيا الحمامي بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (9/11) (7/11)، وبذلك يصبح رصيد الحمامي 4 نقاط، ورصيد جين بيري صفر.

تلتها مباراة الرجال في المجموعة B بين كل من المصري طارق مؤمن والنيوزيلندي بول كول انتهت بفوز بول كول بنتيجة اشواط (2-1) بواقع نقاط (10/12) (11/7) (4/11) وبذلك يصبح رصيد بول كول 3 نقاط، ورصيد مؤمن نقطة واحدة.

ومن المقر استكمال المبارتين في المجموعتين اليوم في منافسات الرجال والسيدات.