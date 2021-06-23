«تعليم المنوفية» تعلن تعليمات التظلم من نتيجة الدور الاول للشهادة الإعدادية

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أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية تعليمات التظلم من نتيجة اختبارات الدور الأول للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

قال أحمد سويد مدير المديرية، إنه تحدد بدء قبول التظلمات من السبت الموافق 26/6/2021 ولمدة خمسة عشر يوما متصلة بما فيها الجمعة والسبت بمقار الإدارات التعليمية التابع لها مدرسة الطالب لأول مرة نظرا للظروف التي فرضتها جائحة كورونا ولمنع التجمعات والتزاحم حفاظا على أولياء أمور الطلاب.

وأضاف مدير المديرية أن الرسوم المقررة للتظلم من نتيجة المادة الواحدة هي 20 جنيها يقوم ولي الأمر أو الطالب المتظلم بدفعها واستلام ايصال بها، على أن يحرر ولي الأمر استمارة خاصة بالتظلم ويحدد فيها اسم وعدد المواد التي يرغب التظلم من نتيجتها مرفقا بها صورة من رقم الجلوس وصورة إيصال الدفع ويتم تحديد موعد الإطلاع على كراسة الإجابة بالتنسيق بين التوجيه المالي بالمديرية والإدارات التعليمية ولجنة النظام والمراقبة.

وأكد سويد أنه تحدد يوم السبت الموافق 3/7/2021 موعدا لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم للإطلاع على كراسات إجابة المواد التي يتظلمون منها بواقع 100 تظلم لليوم الأول لإدارات ( شبين الكوم ــ أشمون ــ منوف ــ قويسنا ) وبواقع 50 تظلم يوميا لإدارات (بركة السبع ــ الشهداء ــ تلا ــ الباجور ـــ سرس الليان ــ السادات).