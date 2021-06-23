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محافظ القليوبية يكرم أبطال الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي (صور)

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قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكريم فريق الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي، نظرا لما حققوه من مراكز متقدمة في بطولة العالم للخماسي الحديث (ليزر- رن ) والتي تم تنفيذها بجمهورية العربية على ملاعب استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 8- 12 يونيو 2021.
وتعتبر بطولة (ليزر- رن ) أحد مسابقات الخماسي الحديث والتي يتم التسابق فيها على المستوى الفردي ومستوى الفرق، وتشمل مسابقات للجرى ومسابقات للرماية الليزر.
وقد شارك في البطولة أكثر من ٥٠٠ لاعب ولاعبة من ٤٥ دولة وتعد البطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو.

والجدير بالذكر أن اللاعبين حققوا مراكز متقدمة على مستوى بطولة العالم :

وقد حقق اللاعبين المراكز الآتية وهم أدهم أسامة مجدي (المركز الخامس فرق والخامس عشر فردي تحت ١١ سنة، وأحمد هاني على عبدالمحسن (المركز الخامس فرق والمركز الثالث عشر فردي تحت ١١ سنة، وعلي هاني على عبدالمحسن(المركز العشرين فردي تحت ٩ سنوات، وريناد هاني على عبدالمحسن(المركز الرابع والعشرين فردي تحت ١٣ سنة، وعلي مصطفى البربري (المركز السابع والعشرين فردي تحت ١١سنة، ويوسف أحمد عثمان( المركز الواحد والثلاثون فردي تحت ١٥ سنة).

كما تم تكريم الكابتن هاني مصطفى جودة (رئيس الجهاز ) والكابتن محمد أحمد عبدالهادي (مدرب الجري ) والكابتن حسام على إبراهيم (مدرب الرماية).

وجاء التكريم بحضور العميد عبداللطيف أبوالخير المستشار العسكري لمحافظة القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد فرماوي «وكيل المديرية للرياضة، وأحمد برهومة رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، والمهندس هاني فتحي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوا مجلس الإدارة والمهندسة إيمان المرسي ورضوى الشافعي.

وأكد الهجان على دعمه الكامل للفريق ماديا ومعنويا وتقديم كافة التسهيلات، متمنيا لهم مزيد من التقدم والحفاظ على المستوى المتميز في السنوات المقبلة.

محافظ القليوبية يكرم أبطال الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي
محافظ القليوبية يكرم أبطال الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي
محافظ القليوبية يكرم أبطال الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي
محافظ القليوبية يكرم أبطال الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي
محافظ القليوبية يكرم أبطال الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي
محافظ القليوبية يكرم أبطال الخماسي الحديث بنادي بنها الرياضي

المصرى اليوم

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