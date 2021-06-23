إزالة مصنع طوب على مساحة 5 قراريط بالزينية شمال الأقصر

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أعلن العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، شمال الأقصر، أنه بالتنسيق ما بين مجلس مدينة الزينية والإدارة الزراعية بالمركز تم تنفيذ قرارات إزالة عبارة عن تصنيع طوب على مساحة 5 قراريط .

واضاف العقيد احمد الهواري رئيس المركز، أن عملية الإزالة تمت بالتعاون والتنسيق الكامل مع الدكتورة أمل إسماعيل وكيلة وزارة الزاعة بالأقصر وأشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز ومدينة الزينية، والمهندس أبوبكر حجاجي مدير الإدارة الزراعية بالمركز ويحيى عبدالحافظ مدير الجمعية الزراعية بالمركز وعبدالله يوسف مسؤول الإدارة الهندسية بالمركز .

وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .