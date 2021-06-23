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وزارة الرياضة تشكل لجنة للتفتيش المالي والإداري على مركز شباب بشتيل

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وزارة الرياضة تشكل لجنة للتفتيش المالي والإداري على مركز شباب بشتيل وزارة الرياضة تشكل لجنة للتفتيش المالي والإداري على مركز شباب بشتيل

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قررت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة أحمد الوكيل تشكيل لجنة تفتيش مالي وإداري على مركز شباب بشتيل بعد المذكرة والشكوي الرسمية التي تقدم بها محمد عبدالمعز نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب بشتيل، رسميا للمديرية ضد إدارة المركز بسبب تأجير بعض الملاعب وحدائق الأطفال بدون إيصالات وعدم توريدها لخزينة المركز.

ووفقا لأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، فإن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شكل لجان تفتيش مالي وإداري لجميع الأندية والاتحادات ومراكز الشباب وطالب بإعداد تقارير ونتائج التفتيش والتعامل معها وفقا للقانون واللوائح.

وقال الوكيل في تصريحات لـ«المصري اليوم» هناك لجنة للتفتيش على مركز شباب بشتيل بناء على الشكوي المقدمة للمديرية.

يأتي هذا فيما كشف مصدر مطلع داخل وزارة الشباب والرياضة أنه سبق وقامت لجان التفتيش من قبل بمراجعة كل ملفات مركز شباب بشتيل وعدد من مراكز شباب محافظة الجيزة وثبت بعض الملاحظات والمخالفات وقامت إدارة مركز شباب بشتيل بتصحيح الأوضاع وتوريد بعض المستحقات المالية لدى حساب المركز في البنك بناء على تقرير لجنة التفتيش مؤكدا أن إدارة المركز سبق وقدمت إيصال الإيراد.

وأضاف المصدر أن الشكوى الجديد محل دارسة ومراجعة ومتابعة الآن من مديرية الشباب والرياضة وأن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يتابع الأمر عن كثب وطالب بسرعة رفع التقرير واتخاذ اللازم وتطبيق القانون واللائحة حالة ثبوت أي مخالفات مالية أو إدارية.

المصرى اليوم

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