يحيى خليل يحيي حفلا عالميا بمكتبة الإسكندرية

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يحيى الموسيقار يحيى خليل حفلًا على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية في الثامنة مساء السبت، ٢٦ يونيو الجاري، بمصاحبة مجموعة من الموسيقيين من مختلف دول العالم هم اللبناني أندريا سيجون (كونتر باص)، المصري الكندي على عمر الفاروق (جيتار)، الفرنسي سيزار بويشوس (ساكسفون)، البلغارية ديجايما (غناء- فيولينة)، الثنائي المصري السوري دينا وغسان (عود)، ولأول مرة الصوت الجديد الواعد جايدة الخولي. ويتضمن البرنامج باقة مختارة من أشهر مؤلفات الجاز العالمية.

جدير بالذكر أن يحيى خليل هو أول من أدخل موسيقى الجاز إلى مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز، طاف بأعماله معظم دول العالم وشارك في العديد من المهرجانات الدولية ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من خمسة آلاف حفل في مائتين مدينة حول العالم.