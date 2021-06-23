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منظمات حقوقية تنتقد تصاعد جرائم العنصرية في الولايات المتحدة أمام الأمم المتحدة

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منظمات حقوقية تنتقد تصاعد جرائم العنصرية في الولايات المتحدة أمام الأمم المتحدة منظمات حقوقية تنتقد تصاعد جرائم العنصرية في الولايات المتحدة أمام الأمم المتحدة

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قدم المنتدى العربى الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان والشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان مداخلة مكتوبة للدورة ٤٧ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد في الفترة من ٢١ يونيو وحتى ٩ يوليو ٢٠٢١ عن تصاعد جرائم العنصرية في الولايات المتحدة.

وتضمنت المداخلة متابعة إحصائية لتصاعد جريمة التمييز العنصري ضد الأمريكيين من أصل أفريقي والعرب وذوي الأصول اللاتينية ودعوة المقرر الخاص للقيام بزيارة قطرية للوقوف على أسباب التصاعد الأخير لما يمثله من خطورة على حالة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة .

وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، أن المنتدى والشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان قدما المداخلة المكتوبة للدورة كجزء من تعاونهما مع مجلس حقوق التابع للأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية فيما يخص قضية العنصرية المطروحة على الدورة الحالية.

وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى ال٢٠ لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان لمواجهة التمييز العنصرى وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب وطلب المجلس من المقرر الخاص إعداد تقرير عن حالة العنصرية في الولايات المتحدة عقب جريمة قتل عناصر من الشرطة الأمريكية لجورج فلويد الامريكى من اصل افريقى وتصاعد الاحتجاجات في الشارع الأمريكي .

وأشار «نصري» إلى أن المداخلة المكتوبة دعت الإدارة الأمريكية الحالية للتعاون مع الآليات الدولية من أجل التصدى لجريمة العنصرية وكراهية الأجانب خاصة وأن هناك كثير من الممارسات التي تتعارض مع القانون الدولي.

المصرى اليوم

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