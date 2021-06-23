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وزير التعليم يستعرض مع نظيره البرازيلي النموذج السعودي في التعليم عن بُعد

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وزير التعليم يستعرض مع نظيره البرازيلي النموذج السعودي في التعليم عن بُعد وزير التعليم يستعرض مع نظيره البرازيلي النموذج السعودي في التعليم عن بُعد
على هامش اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين في كاتانيا بإيطاليا

وزير التعليم يستعرض مع نظيره البرازيلي النموذج السعودي في التعليم عن بُعد

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، وزير التعليم البرازيلي ميلتون ريبيرو، وذلك على هامش اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين في كاتانيا بإيطاليا.

واستُعرض خلال اللقاء النموذجُ السعودي العالمي في التعليم عن بُعد، ومجالات التعاون المشترك بين المملكة والبرازيل في الجوانب التعليمية، وكذلك الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات في البلدين الصديقين.

وتم استعراض التجربة البرازيلية في إدارة العملية التعليمية لأكثر من 56 مليون طالب وطالبة خلال الجائحة.

ونوه وزير التعليم البرازيلي خلال اللقاء إلى الجهود الكبيرة والمميزة التي بذلتها المملكة العربية خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين 2020، والاهتمام الخاص بملف التعليم.

وأشاد بنجاح التجربة السعودية في التعليم عن بُعد خلال الجائحة، وتجربة وزارة التعليم والجامعات السعودية في برامج تجسير الدبلوم، عادًّا إياها تجربة مميزة في تطوير وتمكين واستثمار القدرات البشرية في التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

وحضر اللقاء رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك الصفدي، وعدد من المسؤولين في وزارة التعليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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