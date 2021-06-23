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عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير في أعداد الإصابات الاسبوعى، مشيرة إلى أنه يشهد انخفاضًا خلال الفترة الحالية.

استعرضت الدكتورة هالة زايد الإجراءات الصحية التي سيتم إتباعها للسماح بدخول الجهات الدولية إلى معرض الكتاب، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، والتي تضمنت السماح لمن لديه إثبات تلقي اللقاح عن طريق الـQR كود بدخول المعرض، فضلاً عن تقديم تخفيضات لطالبي إجراء تحليل PCR.

واستعرضت وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تقديم اللقاحات للمواطنين والطواقم الطبية، منوهة في هذا الشأن إلى بلوغ عدد مراكز تلقي اللقاح 429 مركزًا، بالإضافة إلى إعداد مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال «فاكسيرا» بمدينة 6 أكتوبر لتصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مزودة بخطوط إنتاج جديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت 17 مليون دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات، واستعرضت الوزيرة فيديو توضيحياً لإعداد مصانع فاكسيرا، مؤكدة أن مصر بذلك ستصبح في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وإشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط الإنتاج بالمصانع وفقاً للمعايير الدولية.