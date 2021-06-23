نائب بـ«محلية النواب» لممثل هيئة التخطيط العمراني: «لو المخالفات مش ذنبك قدم استقالتك»

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شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، هجوما من أعضاء اللجنة على هيئة التخطيط العمرانى، واتهمومها بانها وراء مشكلات كل المواطنين في مصر واكبر ازمة تواجهه .

وقال النائب مجدى ملك مقدم طلبات الإحاطة حول الانتهاء من الاحوزة العمرانية بمركز مطاى محافظة المنيا، وإضافة منطقة الدفعة بمركز سمالوط إلى الحيز العمرانى، إن هيئة التخطيط العمرانى هي سبب مشكلات كل مواطن على ارض مصر. وا ضاف ان ممثل الهيئة لا يعلم شىء عن المشكلة ولم يكلف نفسه المراجعة قبل الحضور للجنة وينفى دخول المنطقة للحيز العمرانى، رغم صدور خطاب من المحافظ في عام 2007 وتم توقيع وزير الإسكان وقتها المغربى في 2008 .

وعلق المهندس حلمى عيد رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية بهيئة التخطيط العمرانى قائلا :«المنطقة ما زالت خارج الحيز العمرانى ولا ينطبق عليها معايير الضم 2008 عند إجراء الدراسة التخطيطية للاحوزة في ذلك الوقت وتأشيرة وزير الإسكان جاءت بعد الانتهاء من تحديد الحيز العمرانى».

وعلق النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: «كل القرارت التي صدرت من الهيئة في 2020 مبنية على دراسات تمت في 2007 ولم ينظر فيها مرة أخرى منذ هذا الوقت.

وأضاف لدينا خطابات صدرت منذ 14 عاما ووقع عليها وزير الإسكان في ذلك الوقت بخصوص هذه المساحة هل هذه التاشيرة حقيقية ام مضروبة وهل الأرض تستحق كل هذا العناء».

وعلقت ممثلة إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة المنيا قائلة: «أرض الدفعة هي ارض بوار ولا تصلح للزراعة وقمنا باعداد الخرائط الخاصة بها وارسلناها إلى الهيئة التي ردت علينا بإدخال هذه الأرض في التصالح».

واقترح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ان يتم مخاطبة هيئة التخطيط العمرانى مرة أخرى لضم الأرض للحيز العمراني.

وعلق النائب عمرو درويش امين سر اللجنة موجها حديثه للهيئة قائلا: «الازمة الحقيقية التي تواجه أي مواطن مصري هي توجهه لهيئة التخطيط العمرانى، وانت كهيئة تتحدثون عن ضوابط ترفضون ان يتم تعديلها، أو حتى رفع الواقع المخالف للخرائط الموجودة لديكم».

وأضاف «درويش»: «انتم في الهيئة لا تعتمدوا للمواطنين ارض المتخلللات بين المباني فيبنى عليها بالمخالفة ويدخل في ازمة تصالح، ولو نزلتم واقعيا في لاقرى هتكتشفوا ان خرائطكم غير مطابقة للواقع فأنتم تتحدثون عن واقع غير موجود وللأسف هذه ازمة متجذرة في جميع المحافظات».

وعلق المهندس حلمى عيد ممثل «التخطيط العمرانى» قائلا: «ليس ذنبى إن المواطن مخالف». ورد «السجينى» منفعلا وقائلا: «هذا ذنبنا جميعا لأنك تنظر للأمر من وجهة نظر الهيئة فقط وتنسى أنك عضوا في الحكومة والنظام.. فلو شايف انه مش ذنبك قدم استقالتك، لان ده حال بلدنا ولازم نحله فما نتحدث عنه هو واقع يجب موجهته بالحلو الرشيدة».

وطالب السجينى الهيئة بدراسة الامر وتقديم حل على ان تجتمع اللجنة خلال 45 يوم للنظر فيما تم