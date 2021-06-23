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محافظ الشرقية يقرر دعم مستشفى السعديين بمليون جنيه ومكافأة مالية للعاملين بها

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محافظ الشرقية يقرر دعم مستشفى السعديين بمليون جنيه ومكافأة مالية للعاملين بها محافظ الشرقية يقرر دعم مستشفى السعديين بمليون جنيه ومكافأة مالية للعاملين بها

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، دعم أعمال التطوير بمستشفي السعديين بمنيا القمح بمبلغ مليون جنيه وصرف مكافأة مالية للأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمستشفى ، نظراً لإنتظام سير العمل بالمستشفى وإلتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المحددة وحسن استقبال المرضى، وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمترددين على المستشفى.

جاء ذلك خلال زيارته للمستشفى ولقائه بأطباء وهيئة التمريض، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

أكد محافظ الشرقية أنه حريص على مكافأة كل من يؤدي عمله بإخلاص وتفاني، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وانتشار ، والذي تتصدى له الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي والمصابين ، مشيراً إلى أن الأطباء وطاقم التمريض يثبتون كل يوم أنهم فرسان المرحلة الراهنة وأبطالها الحقيقيين ، لما يقدموه من تضحيات غاليه في مواجهة الفيروس .

وفي نهاية الزيارة، قرر محافظ الشرقية رصف مدخل قرية السعديين، مكلفا ً رئيس المدينة بإعداد التصور الأمثل لتطوير ورفع كفاءة مدخل القرية والطريق المؤدي للمستشفى ، لتستمر في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين على المستشفى.

المصرى اليوم

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