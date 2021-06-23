«لجنة النواب»: عودة السياحة الروسية دليل استقرار وفرصة لفتح أسواق جديدة

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أشادت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بانتظام رحلات الطيران بين المطارات الروسية ومطاري القاهرة وشرم الشيخ، لنقل السائحين الروس إلى مصر، بعد انقطاع استمر لأكثر من 5 سنوات.

ولفتت اللجنة في بيان أصدرته النائبة سحر طلعت مصطفى عضو اللجنة، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، إلى أهمية تلك الخطوة في تنشيط السياحة الروسية، واعتبرتها فرصة لفتح أسواق جديدة للسياحة المصرية في الأسواق المصدرة للسياحة.

وأضاف البيان أن عودة الرحلات الروسية دليلاً جديداً للعالم عن حالة الاستقرار والأمان التي تتمتع بها مصر، فضلا عن التزام المطارات المصرية بالإجراءات المشددة على المستوى الأمنى وكذلك الإجراءات الاحترازية على المستوى الصحي، لضمان سلامة الوافدين من مختلف أنحاء العالم.

وشددت النائبة على أهمية المتابعة الدورية من جانب وزارة السياحة والجهات المختصة، للتأكيد على اهتمام شركات السياحة والفنادق بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بإستمرار، وعدم التهاون فيها، خاصة بعد تراجع نسب الإصابة بالفيروس، خلال الفترة الأخيرة.

وجاء قرار استئناف الرحلات بين روسيا ومدينتى الغردقة وشرم الشيخ ليجدد الآمال في انتعاشة سياحية طال انتظارها بعد توقفها منذ نحو 6 سنوات، إثر الحادث الشهير لسقوط الطائرة الروسية في سيناء، وقد ضاعفت جائحة كوفيد 19 العالمية وطأة الأزمة ومعاناة قطاع السياحة بعدما جفت منابع البدائل من الأسواق الأخرى المصدرة للسياحة إلى مصر، نتيجة قيود السفر وحالة الهلع التي سادت العالم بسبب انتشار عدوى الفيروس القاتل، إلا أن نجاح مصر في احتواء الأزمة بالالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية، تضافرت مع الجهود الأمنية والدبلوماسية المدعومة من القيادة السياسية في توفير أفضل الظروف التي دفعت السلطات الروسية نحو إعادة النظر في قرارها وقف الطيران إلى المقاصد المصرية، خاصة في سيناء والبحر الأحمر، تحقيقا لرغبة السائح الروسي الذي يضع مصر على رأس اختياراته المفضلة لقضاء إجازاته، والاستمتاع بمختلف الأنماط السياحية التي يعشقها في أجواء مصر المعتدلة وطبيعتها الساحرة.