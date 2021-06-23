أسقف ملوي يسيّم 3 كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية.. ويرقي 4 لرتبة القمصية

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قام الأنبا ديمتريوس أسقف ايبارشية ملَّوي للاقباط الارثوذكس، بسيامة ثلاثة كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية، كما تم ترقية أربعة من الآباء الكهنة في رتبة القمصية.

والكهنة الجدد هم: الشماس مينا جميل باسم القس ساويرس على كنيسة الشهيدة العفيفة دميانة بدير البرشا، الشماس ابرام عماد باسم القس نحميا على كنيسة القديس انبا برسوم العريان بالروضة محطة ، الشماس إميل سامح باسم القس ثيؤفيلوس على كنيسة مار يوحنا الحبيب والشهيد فيلوباتير مرقوريوس بدير البرشا

والآباء الكهنة الذين ترقوا الي رتبة القمصية هم : القمص منسي بطرس، القمص اشعياء حبيب، القمص جبرائيل وليم، والقمص يوساب حشمت

تمت السيامة خلال القداس بالكنيسة المرقسية بمطرانية ملوي، بحضور بعض الأباء من كهنة الإيبارشية وعدد قليل من الشعب بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية .

وقامت الخدمة الإعلامية بالمطرانية، ببث الصلوات على الصفحة الرسمية لمطرانية ملوي على Fecebook .

ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يوماً التالية للسيامة بدير القديس العظيم آڤاڤيني المتوحد بالجبل الغربي بملوي.