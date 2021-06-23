تؤهل لسوق العمل مباشرة.. برلماني ينصح طلاب «الإعدادية» بالمدارس التكنولوجية (قائمة كاملة)

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قال الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، أن جهود الحكومة والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المدارس التكنولوجية الحديثة لطلاب الشهادة الإعدادية، التي يمكن الالتحاق بها بعيدًا عن الثانوية العامة، وذلك في أغلب المحافظات وبمجاميع تقترب، أو تزيد قليلا على تنسيق المدارس الثانوية، أمر مفيد لطلاب الاعدادية خاصة أن هذه المدارس تخاطب تحصصات علمية ووظيفية نادرة .

وقال عبدالحميد، في بيان له أن، إن المدارس التكنولوجية البديلة عن الثانوية العامة تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعات التكنولوجية المتقدمة ويصل راتب خريجيها إلى 8 آلاف جنيه، وفق تصريحات رسمية لمسئولي وزارة التربية والتعليم مؤكداً ان هذا التوجه تأخر كثيراً وتم من خلال توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي والرؤية الثاقبة في ادخال تعديلات جذرية لتحديث وتطوير التعليم في مصر، مناشدا طلاب الشهادة الإعدادية بالالتحاق بهذه المدارس التكنولوجيه المؤهلة لسوق العمل وفى نفس الوقت تؤهل من يتخرج منها للالتحاق بالجامعات التكنولوجية المتقدمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المدارس على مستوى الجمهورية تشمل

أولًا: مدارس الثانوية في التكنولوجيا التطبيقية المؤهلة للجامعات التكنولوجية:

1- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (بنين).

2- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

3- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات (بنين وبنات).

4- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

5- مدرسة إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

6- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية (بنين).

7- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية (بنين).

8- مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

9- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

10- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام (بنين وبنات).

11- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان (بنين).

12- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

13- مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

14- مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

15- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

16- مدرسة الريادة للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

17- مدرسة مجموعة فلوكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

18- مدرسة غبور1 للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

19- مدرسة غبور2 للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

20- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية (بنين وبنات).

ثانيا: مدارس ثانوية مؤهلة لوظائف مضمونة مع إمكانية دخول كليات الهندسة التكنولوجية:

- الأثاث (دمياط).

- البترول (بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية)

- البتروكيماويات أو اللوجستيات في محافظات قناة السويس.

- الضبعة النووية (مطروح وتخدم طلاب البحيرة والإسكندرية ومطروح وكفرالشيخ والغربية).

- مياه الشرب (القاهرة، البحيرة، بني سويف، والمنوفية).

- الإنتاج الحربي (حلوان ودار السلام بمحافظة القاهرة).

- الثانوية الفنية المتخصصة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية ( القاهرة، السويس، بنها، الشرقية، البحيرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر).

- السكة الحديد (منطقة بوردان في القاهرة).

- الثانوية المعمارية (دار السلام في القاهرة).