أخبار عاجلة

المدمرة الإيرانية "سهند" وسفينة "مكران" في مياه الأطلسي -
«النواب» يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبة التحرش -
10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة) -
طارق يحيى: من يتحدثون عن «التفويت» لا يعلمون تاريخنا -
انتقال رئاسة المنظمة العربية للمرأة من لبنان إلى ليبيا .. وزيرة المرأة الليبية : أمامنا مهمة ثقيلة لتغير ثقافة الشعوب تجاه المرأة -
انتقال رئاسة المنظمة العربية للمرأة من لبنان إلى ليبيا .. وزيرة المرأة الليبية : أمامنا مهمة ثقيلة لتغير ثقافة الشعوب تجاه المرأة -
«الرعاية الصحية»: 270 ألف خدمة طبية ضمن التأمين الصحي الشامل بالأقصر خلال نصف 2021 الأول -
«الزراعة»: تحصين أكثر من 1.8 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع -
كارتيرون يرحل عن الزمالك بسبب فترة التوقف -
كارتيرون يصدم ثنائي الزمالك المعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

جريت 17 متر في ثانيتين.. حمادة طلبة يكشف إنقاذه التاريخي أمام نيجيريا

Print
مواضيع متعلقة
المغرب يعلن الأربعاء 21 يوليو أول أيام عيد الأضحى????.. ما سر تضارب مواعيد العيد؟

المغرب يعلن الأربعاء 21 يوليو أول أيام عيد الأضحى????.. ما سر تضارب مواعيد العيد؟

لليوم الثاني تصوير أجزاء من امتحان العربي والتعليم تضبط المسئول

لليوم الثاني تصوير أجزاء من امتحان العربي والتعليم تضبط المسئول

ماتشيلش هم السعر وأعرف إزاى تشترى خروف العيد بالتقسيط..الإفتاء تحدد شروط الأضحية المناسبة

ماتشيلش هم السعر وأعرف إزاى تشترى خروف العيد بالتقسيط..الإفتاء تحدد شروط الأضحية المناسبة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تعافت من كورونا وتعانى من مضاعفاته

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تعافت من كورونا وتعانى من مضاعفاته