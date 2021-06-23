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ختام دورة «أساسيات ريادة الأعمال والتسويق» المجانية بوحدة السكان بالأقصر

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ختام دورة «أساسيات ريادة الأعمال والتسويق» المجانية بوحدة السكان بالأقصر ختام دورة «أساسيات ريادة الأعمال والتسويق» المجانية بوحدة السكان بالأقصر

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اختتمت بمحافظة الأقصر دورة «أساسيات ريادة الأعمال والتسويق» المجانية التي نظمتها وحدة السكان بالمحافظة لمدة ثلاثة ايام وعقدت بديوان عام محافظة الأقصر وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

تم خلال الدورة تدريب المشاركين علي اساليب التسويق الحديثة والتشجيع علي نشر ثقافة العمل الحر والاستثمار وشرح مصطلحات ومفاهيم ريادة الاعمال ومدخلات الاقتصاد ونواتجه كما تم التعريف بخطة وأهداف وأنشطة وحدة السكان ومحاور عملها الاستراتيجية.

وشهد ختام الدورة تنظيم حفل توزيع الشهادات علي المشاركين بحضور حنان احمد عبد الرحيم مدير الوحدة واحمد العراقى المنسق المجتمعى للوحدة ومدرب ريادة الاعمال ورجاء شوقى احمد نائب الوحدة وسيد الزناتي مسؤول المتابعة بالوحدة ومحمد على مسؤول التخطيط بالوحدة بالاضافة الي مشاركة الادارة المركزية للوحدة بالوزارة ووحدة السكان بالمحافظات خلال اليوم الاول للدورة اونلاين.

المصرى اليوم

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