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رئاسة الحرمين تطلق برنامج "إضاءات فكرية بلغتك"

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رئاسة الحرمين تطلق برنامج "إضاءات فكرية بلغتك" رئاسة الحرمين تطلق برنامج "إضاءات فكرية بلغتك"
يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية

رئاسة الحرمين تطلق برنامج

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال برنامج "إضاءات فكرية بلغتك".

وقال مدير إدارة الأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي النافعي: هذا البرنامج يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية.

وأضاف: البرنامج يختص بتعزيز جوانب الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال ومواجهة الانحرافات الفكرية من خلال الرسائل التوعوية باللغات العالمية التي يزخر بها النتاج الفكري والعلمي للرئاسة والمتمثلة في الإصدارات والخطب والدروس والدورات.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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