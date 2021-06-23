مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق ماراثون قراءة افتراضياً للأطفال

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الفعاليات تشمل قراءة مجموعة متنوعة من الإصدارات الجديدة

تواصل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فعاليات وأنشطة "ماراثون القراءة الرابع للأطفال"، وذلك حتى الرابع عشر من يوليو 2021م، ويقدم المارثون فعالياته لفئتين من الأطفال، الفئة العمرية الأولى ما بين (7 - 10) أعوام، والفئة العمرية الثانية ما بين (11 - 15) عاماً، وذلك على مدار أربعة أسابيع بواقع ثلاثة أيام لكل فئة عمرية، حيث انطلق الماراثون في العشرين من شهر يونيو الجاري.

وتتضمّن الفعاليات التي أعدّها مختصون ومختصات بثقافة الطفل وأدب الأطفال، مجموعة من اللقاءات مع (أبطال القراءة) من الأطفال المتميزين الذين اعتادوا القراءة وتوسعت مداركهم بقراءة مجموعات متنوعة من الكتب الأدبية والفنية وقصص الأطفال.

يأتي ذلك من أجل مشاركة تجربتهم في القراءة مع المستفيدين الجدد من ماراثون القراءة، كما تشتمل الفعاليات التي تقيمها مكتبات الأطفال بفروع المكتبة على قراءة مجموعة متنوعة من الإصدارات الجديدة للمكتبة.

ويختتم المستفيدون كل أسبوع بتطبيق فني من خلال ورشة حية لكتب "فنون من العالم"، التي تتضمن تعريفات بالفنون العالمية من مختلف دول العالم خاصة فنون الرسم والزينة وتنسيق الزهور والألعاب الخاصة بالأطفال.

ويهدف ماراثون القراءة إلى غرس عادة القراءة عند الأطفال من أجل تنمية مداركهم الثقافية في مختلف المجالات، التي تسهم في تعزيز معارفهم التي يستفيدون منها خلال مراحل تعليمهم المدرسية، وتعمل على توسيع أفكارهم من خلال النقاشات التي تتبع القراءة الجادة، كما يعمل الماراثون على توسيع مجال القراءات عند الأطفال والناشئة واليافعين، وتشجيع التجارب القرائية عند الأطفال بطريقة غير مباشرة وبدافع ذاتي من قبل الأطفال أنفسهم.

ويقام الماراثون في إطار عناية المكتبة بثقافة الطفل بمختلف الفئات العمرية والاهتمام بإصدار القصص والكتب التي تنمي ثقافتهم في مختلف العلوم والمعارف.مكتبة الملك عبدالعزيز العامة