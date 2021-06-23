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شكري يناقش مع مستشار الأمن القومي الألماني تطورات قضية سد النهضة

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شكري يناقش مع مستشار الأمن القومي الألماني تطورات قضية سد النهضة شكري يناقش مع مستشار الأمن القومي الألماني تطورات قضية سد النهضة

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، يان هاكر مُستشار الأمن القومي الألماني، وذلك على هامش اجتماع برلين الوزاري حول ليبيا والذي تستضيفه برلين اليوم.

ناقش الطرفان التطورات على الساحة الليبية والقضايا المطروحة أمام الاجتماع ولاسيما الاستحقاقات الرئيسية المُتعلقة بعقد الانتخابات في ديسمبر القادم، فضلاً عن مسألة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن الوزير شكري ناقش كذلك مع المسؤول الألماني تطورات قضية سد النهضة والجهود المصرية الهادفة إلى التوصل لاتفاق قانوني مٌلزم لمعالجة هذا الموضوع وما تواجهه من صعوبات.

كما تطرقا إلى القضية الفلسطينية وضرورة بذل المساعي للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا الصراع، كما تطرق الوزير شكري إلى الأوضاع في غزة وحرص على إعادة إعمار القطاع وتثبيت وقف إطلاق النار.

وفي ختام اللقاء، ذكر المُتحدث الرسمي أن الوزير شكري تباحث مع «هاكر» حول العلاقات الثنائية على ضوء المشاركة الألمانية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر.

المصرى اليوم

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