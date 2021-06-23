نسبة 99%.. الجيزة تستجيب لــ 2112 بلاغاً وشكوى من المواطنين خلال شهر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محافظة الجيزة من إنجاز حوالي 99% من الشكاوى والبلاغات الواردة من مواطني الجيزة إلى إدارة الأزمات والكوارث التابعة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة خلال الشهر الماضى من خلال الخط الساخن للمحافظة أو منظومة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة قد تلقت 2119 بلاغا وشكوى من المواطنين الشهر الماضي تمت الإستجابة إلى 2112 بلاغا وشكوى منهم وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.

وأكد «راشد»، أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم انجازها حتى الآن تتعلق بطلبات رصف شوارع سيتم إدراجها في في خطط الرصف المقبلة للاستجابة لمطالب المواطنين .

وأشار إلى أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين، وأن المحافظة لا تدخر جهداً في حلها والتعامل معها بمختلف القطاعات من مياه أو صرف صحي أو بلاغات خاصة بالقمامة أو الكهرباء أو البناء المخالف أو الاشغالات أو بلاغات الكوارث.

يذكر أنه يتم تلقي بلاغات وشكاوي مواطني محافظة الجيزة من خلال الخط الساخن 114 أو من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام ( 01016050453 – 01030113022) ومن خلال الخطوط الارضية وهى ( 35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722 ) .