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ملك الأردن يستقبل نيجيرفان بارزاني في عمان

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ملك الأردن يستقبل نيجيرفان بارزاني في عمان ملك الأردن يستقبل نيجيرفان بارزاني في عمان

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استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مقر إقامته بالعاصمة عمان، ظهر اليوم الأربعاء، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وعقد الجانبان اجتماعا مشتركا ناقشا فيه عددا من القضايا الإقليمية والعلاقات بين العراق وكردستان والأردن.

وكان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وصل صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية، وكان في استقبال الرئيس بارزاني، لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي في عمّان، الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس لجنة أمانة عمان، ومحافظ العاصمة، وعدد من المسؤولين، والسفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري.

وأعلنت رئاسة الإقليم في بيان لها إن نيجيرفان بارزاني يبحث مع الملك عبدالله الثاني العلاقات بين الأردن وإقليم كردستان والعراق، ومجالات التعاون بينهما وآخر التطورات في المنطقة.

وحول الزيارة علق الكاتب الصحفي شيركو حبيب مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستاني في القاهرة، بأنها تأتي لتوطيد العلاقات التاريخية بين الجانبين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك مع العراق عامة وكردستان خاصة وأنها خطوة إيجابية لانفتاح كردستان على الدول العربية التي تربطها علاقات تاريخية ومصيرية مشتركة مع الإقليم.

وأشار «حبيب» إلى أن الأردن لها قنصلية في أربيل منذ العام ٢٠١١ وهناك أكثر من ٩٠ شركة أردنية تعمل في كردستان في مجالات مختلفة.

وأكد أن هذه العلاقات الثنائية تعود إلى زمن الراحل جلالة الملك حسين والزعيم الخالد مصطفى بارزاني، وشهدت تبادل الزيارة بين وفود الجانبين وأهمها زيارات الزعيم مسعود بارزاني والتي أدت إلى توطيد هذه العلاقات.

المصرى اليوم

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