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وفاة سيدة مسنة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بالعريش

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وفاة سيدة مسنة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بالعريش وفاة سيدة مسنة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بالعريش

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توفيت سيدة مسنة في مستشفى العريش العام، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة بشمال سيناء إلى 209 حالة منذ بداية جائحة كورونا.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتها.

من جانبه، قال محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن حالة الوفاة لسيدة في الخامسة والسبعين من العمر، من مدينة العريش، وتوفيت داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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