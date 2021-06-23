حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز بيلا

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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة بيلا.

شمل القرار ندب كلاً من:-

احمد فاروق يوسف، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية الكوم الطويل

كمال أبوالمجد مصطفى، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية كفر العجمي

محمد عبد الستار سعد حسن، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية حازق

عاطف عبد المنصف عبد العظيم، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية أبو بدوي

جيهان يوسف ابراهيم الباز ، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية الناصرية

على محمد امين محمد، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية ابشــان

ساهر بركات السيد علي، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية الجرايدة

عمر عبدالنبى على أبوالعطا، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية روس الفرخ

إبراهيم عبدالفتاح محمد موافي، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية الحـوه

ابراهيم عبد الحكيم ابراهيم، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية الشطوط

على طه غازى المطرى، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية دار السلام

يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، علي تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً اياهم للعمل علي تحسين مستوي الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.