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فرنسا تخصص 325 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» لتونس

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فرنسا تخصص 325 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» لتونس فرنسا تخصص 325 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» لتونس

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أعلنت فرنسا تخصيص 325 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» لتونس لمساعدتها في سد النقص الحاد في اللقاحات، وذلك عبر مبادرة «كوفاكس» التي تقودها منظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الفقيرة لمجابهة وباء كورونا، وتمثل هذه الكمية نصف الجرعات التي ستتبرع بها فرنسا لكافة دول العالم خلال شهر يونيو، كما تأتي بعد أسابيع من تسليم فرنسا تونس أجهزة لإنتاج الأكسجين وأجهزة تنفس.

وتعاني تونس من بطء حملة التطعيم التي بدأت منذ منتصف مارس وتمكنت حتى يوم الإثنين من تطعيم مليون و610 آلاف شخص من بينهم 428 ألف حصلوا على الجرعة الثانية.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 178 ملايين حالة واكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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