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المدمرة الإيرانية "سهند" وسفينة "مكران" في مياه الأطلسي
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الأحد 11 يوليو 2021 02:23 مساءً
«النواب» يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبة التحرش
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الأحد 11 يوليو 2021 02:22 مساءً
10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)
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الأحد 11 يوليو 2021 02:22 مساءً
طارق يحيى: من يتحدثون عن «التفويت» لا يعلمون تاريخنا
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الأحد 11 يوليو 2021 02:22 مساءً
انتقال رئاسة المنظمة العربية للمرأة من لبنان إلى ليبيا .. وزيرة المرأة الليبية : أمامنا مهمة ثقيلة لتغير ثقافة الشعوب تجاه المرأة
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الأحد 11 يوليو 2021 02:21 مساءً
انتقال رئاسة المنظمة العربية للمرأة من لبنان إلى ليبيا .. وزيرة المرأة الليبية : أمامنا مهمة ثقيلة لتغير ثقافة الشعوب تجاه المرأة
-
الأحد 11 يوليو 2021 02:21 مساءً
«الرعاية الصحية»: 270 ألف خدمة طبية ضمن التأمين الصحي الشامل بالأقصر خلال نصف 2021 الأول
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الأحد 11 يوليو 2021 02:21 مساءً
«الزراعة»: تحصين أكثر من 1.8 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع
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الأحد 11 يوليو 2021 02:21 مساءً
كارتيرون يرحل عن الزمالك بسبب فترة التوقف
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الأحد 11 يوليو 2021 02:21 مساءً
كارتيرون يصدم ثنائي الزمالك المعار
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الأحد 11 يوليو 2021 02:21 مساءً
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معدل وفيات الأطفال بسبب فيروس كورونا بالبرازيل أعلى بكثير مما هو في أي مكان آخر.. ما السبب؟
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الأربعاء 23 يونيو 2021 02:16 مساءً
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