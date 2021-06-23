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حرس الحدود الروسي يطلق طلقات تحذيرية باتجاه مدمرة بريطانية دخلت البحر الأسود

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حرس الحدود الروسي يطلق طلقات تحذيرية باتجاه مدمرة بريطانية دخلت البحر الأسود حرس الحدود الروسي يطلق طلقات تحذيرية باتجاه مدمرة بريطانية دخلت البحر الأسود
غادرته بعد أن اخترقته لمسافة 3 كم

حرس الحدود الروسي يطلق طلقات تحذيرية باتجاه مدمرة بريطانية دخلت البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأربعاء)، أن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود أطلقت طلقات تحذيرية في اتجاه المدمرة البحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس ديفندر" بعد دخولها المياه الروسية في البحر الأسود.

وذكرت الوزارة أن مقاتلة من طراز "سو-24 أم" شاركت في العملية، ونفذت قصفاً احترازياً على طول مسار المدمرة البريطانية "ديفيندر"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن المدمرة غادرت المياه الروسية بعد ذلك بوقت قصير، بعد أن اخترقته لمسافة تصل إلى 3 كيلومترات.وزارة الدفاع الروسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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