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إذا أردت التخلص من "حساسية الأنف" تجنب هذه الاطعمة الـ4

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إذا أردت التخلص من "حساسية الأنف" تجنب هذه الاطعمة الـ4 إذا أردت التخلص من "حساسية الأنف" تجنب هذه الاطعمة الـ4
أو ما يُعْرف بـ"حمى القش" التي تنتشر في الصيف

إذا أردت التخلص من

كشف خبراء الصحة في عيادة "أورغانيك فارمسي"، أنه من الضروري الابتعاد عن أربعة أطعمة، من أجل التخلص من حساسية الأنف أو ما يعرف بـ"حمى القش" التي تنتشر في الصيف.

الجبن العتيق

وقال الخبراء، وفق صحيفة "صن": يجب الابتعاد عن تناول الجبن العتيق "القديمة"؛ لأنها إحدى أسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها إذا كنت تعاني من الحساسية، حيث يحتوي الجبن، وخاصة النوع العتيق، على الهستامين الذي يسبب الحساسية ويمكن أن يزيد أعراض مرض "حمى القش" سوءًا.

الألبان

وأضافوا: تزيد معظم أنواع منتجات الألبان من حدة أعراض الحساسية؛ لأنها تزيد من إفراز الجسم للمخاط، وباستخدام حليب اللوز أو الشوفان بدلا من حليب البقر، يمكن للشخص أن يقلل من كمية المخاط.

الشمام

وأشار الخبراء إلى احتواء بعض الأطعمة مثل الفواكه والخضراوات على بروتين مشابه لحبوب القش التي تسبب الحساسية، موضحين أنه عندما يأكلها الأشخاص المصابون بمتلازمة حبوب اللقاح، فإن أجسامهم تخطئ في هذه الأطعمة بحبوب اللقاح، مما يسبب رد فعل.


ولفت الخبراء إلى أن أعراض هذا النوع من حمى القش تشمل تورم الشفاه، وحكة في الفم، وحكة في الأذن الداخلية.

وذكروا أن الشمام يعتبر محفزًا رئيسًا لهذه الأعراض، ويعتبر سيئًا لأولئك الذين لديهم حساسية تجاه الحبوب.

القهوة

كما حذر الخبراء من القهوة لأنها تؤدي إلى تحفيز إفراز الهيستامين، عدو مرضى حمى القش، حيث تبين أن القهوة تسبب احتقان الكبد، مما يجعل الأعراض أكثر حدة.

وقد لا يؤدي ذلك إلى نفس الشيء تماماً، لكن يمكن استبدال قهوة الصباح بفنجان من شاي البابونج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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