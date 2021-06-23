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رئيس جامبيا يصل المدينة المنورة

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لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه

رئيس جامبيا يصل المدينة المنورة

وصل رئيس جمهورية جامبيا أداما بارو والوفد المرافق له إلى المدينة المنورة اليوم؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

رئيس جامبيا يصل المدينة المنورة

رئيس جامبيا يصل المدينة المنورة

رئيس جامبيا يصل المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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