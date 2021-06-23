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غادرت مطار القاهرة، صباح الأربعاء، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة متوجهةً للعاصمة الروسية موسكو لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجارى والاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة عشر والتي تعقد خلال الفترة من 22 -24 يونيو الجارى برئاسة وزيري التجارة في البلدين.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة على هامش أعمال اللجنة عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين بروسيا الاتحادية من بينهم دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وأندريه سليبنيف، وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وبدأت صباح اليوم اجتماعات اللجان الفنية للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني على مستوى الخبراء والتي يترأسها عن الجانب المصري الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية من البلدين.

واوضح «مغاوري» أن اللجنة ستبحث عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة، فضلاً عن التنسيق المشترك لإزالة المعوقات غير الجمركية التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو.