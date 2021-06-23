أمريكا تحذر من بلوغ نسبة الإصابة بسلالة كورونا المتحورة «دلتا» 20%

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حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أنتوني فاوتشي، من أن بلاده قد تتبع مسار بريطانيا، حيث أصبحت السلالة الجديدة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، تمثل أكثر من 20 % من الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين وهي المهيمنة، بسبب الانتشار السريع وسط الشباب.

وأكد فاوتشي إن المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تظل فعالة ضد السلالة، فيما تمثل هذه السلالة نصف الإصابات الجديدة في 10 مناطق أمريكية عديدة تشمل آيوا، وكانساس، وميزوري، وفقا لما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 178 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.