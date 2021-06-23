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الرئيس الأمريكي يتعذر في تحقيق هدفه بشأن كورونا (تفاصيل)

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الرئيس الأمريكي يتعذر في تحقيق هدفه بشأن كورونا (تفاصيل) الرئيس الأمريكي يتعذر في تحقيق هدفه بشأن كورونا (تفاصيل)

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قال منسق مكافحة كورونا في البيت الأبيض جيف زيينتس، إنه سيتعذر تحقيق الهدف الذي حدده الرئيس جو بايدن في 4 يوليو المقبل لتطعيم 70% من السكان البالغين بجرعة واحدة على الأقل ضد كورونا، وسيحتاج الأمر لبضعة أسابيع إضافية، مضيفا أن هذا الهدف سيتم تحقيقه بالنسبة إلى البالغين ممن بلغوا 27 عاما فما فوق"، بحلول الموعد المحدد.

وتلقى 65% ممن يبلغون 18 عاما وما فوق جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات الثلاثة، التي حازت علي الموافقة للاستخدام، وكان قد سعى بايدن لتلقيح 160 مليون أمريكي بالكامل حتى 4 يوليو.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 178 ملايين حالة واكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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