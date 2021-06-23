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بريطانيا تستعد للسماح لمواطنيها بالسفر دون الحاجة للحجر الصحي

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بريطانيا تستعد للسماح لمواطنيها بالسفر دون الحاجة للحجر الصحي بريطانيا تستعد للسماح لمواطنيها بالسفر دون الحاجة للحجر الصحي

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تستعد البريطانية للسماح لمواطنيها الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا بالسفر إلى أكثر من 150 دولة، دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم إلى إنجلترا في وقت لاحق هذا الصيف، ويتوقع المسؤولون أن تتم الموافقة على السياسة الجديدة من جانب الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة، ما يمهد الطريق لإعادة فتح الرحلات الدولية إلى الوجهات في أوروبا والولايات المتحدة، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وقالت إنه من المتوقع أن يحافظ الوزراء على تطبيق حد صارم على عدد الوجهات فيما يسمى بالقائمة الخضراء للسفر الخالي من الحجر الصحي عندما يقدمون تحديثا هذا الأسبوع، ولم يتم بعد اتخاذ قرارات نهائية بشأن سياسة الحجر الصحي والقائمة الخضراء داخل الحكومة، وسوف تخضع سياسة الحجر الصحية والقائمة الخضراء لمشاورة علمية حول حالة الوباء.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 178 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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