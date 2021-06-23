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مكتبة الإسكندرية تحيى ذكرى العالم الإغريقي إيراتوستينس (صور)

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نظَّمت مكتبة الإسكندرية، احتفالية لإحياء ذكرى العالم إيراتوستينس؛ ثالث أمين لمكتبة الإسكندرية القديمة، وذلك لطلاب المدارس فى الفئة العمرية من 12 إلى 16 سنة.

وتوافق الاحتفالية التى تقام منذ عام 2003، يوم الانقلاب الصيفى فى الوقت والمكان الذى قام فيه العالم الإغريقى إيراتوستينس منذ 2000 عام، بقياس محيط الكرة الأرضية مستعيناً بقياسات دوائر العرض بمدينتى الإسكندرية وأسوان.

ويقوم طلاب القرن الحادي والعشرين بعمل تجربة إيراتوستينس بساحة مكتبة الإسكندرية، وفي أسوان، لقياس محيط الأرض، مع انضمام عدة محافظات إلى الاحتفالية هذا العام، منها "البحيرة، والمنيا، والدقهلية، والغربية، وبنى سويف".

وتتضمن الاحتفالية رحلات ميدانية إلى جزيرة إلفنتين فى أسوان، وورش عمل، ومحاضرات، ومسابقات، وبثًّا مباشرًا بين الإسكندرية وأسوان ومحافظات أخرى لتبادل نتائج تجارب القياسات فى المناطق المختلفة.

صور.. مكتبة الإسكندرية تحيى ذكرى العالم الإغريقى إيراتوستينس
صور.. مكتبة الإسكندرية تحيى ذكرى العالم الإغريقى إيراتوستينس
صور.. مكتبة الإسكندرية تحيى ذكرى العالم الإغريقى إيراتوستينس

المصرى اليوم

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