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تونس تنفي وجود إصابات بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

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تونس تنفي وجود إصابات بالسلالة الهندية لفيروس كورونا تونس تنفي وجود إصابات بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

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نفت السلطات الصحية في تونس وجود أي معلومة عن انتشار السلالة الهندية من في البلاد، رغم أن المؤشرات تدل على وجود سلالات جديدة، وقال وزير الصحة فوزي المهدي أن وزارته كثفت العمل على التركيب الجيني لمعرفة هذه السلالات، مشيرا إلى أن سبب الانتكاسة في محاربة كورونا في عدد من الولايات، هو عدم الالتزام بالإجراءات وعدم تطبيقها من خلال مواصلة التظاهرات والتجمعات والأعراس والمآتم، داعيا الولاة لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من العدوى حسب تطور الوضع الوبائي في كل ولاية من دون انتظار قرارات اللجنة العلمية.

وأضاف الوزير التونسي، أنه تقرر إضافة 18 مركز تلقيح جديد في عدد من المناطق التي تشهد نسبة إصابات مرتفعة، لافتا إلى أنه إذا توفرت كميات إضافية من اللقاحات، فسيتم تعميمها على مراكز الصحة الأساسية وفي الصيدليات.

ولفت إلى أن الأولوية في تلقي اللقاح، هي للمصابين بأمراض مزمنة، الحوامل بعد الأسبوع 16، مرضى تصفية الدم قبل انطلاق العلاج الكيميائي وأيضا الذين قاموا بزراعة أعضاء أو المرشحين لزرع أعضاء والمصابين بضعف البطين الأيسر للقلب.

المصرى اليوم

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