أخبار عاجلة

هود : سياستنا في سوريا لا تهدف لتغيير النظام و على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فورا -
هيئة المنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ -
الكويت تتفاعل مع تغريدة سعودية تبحث عن والدها المفقود -
"الجبير": زيارة سلطان عُمان إلى المملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية -
استهداف القوات الأمريكية في شرق سوريا لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار -
"تعديات حائل" تزيل أكثر من 9 ملايين متر مربع خلال ذي القعدة -
الهروب من الضريبة يغلق محلين بمكة.. وهذا ما تم ضبطه بحوش بكر -
باحث يؤكد ضرورة الاستفادة من التقنيات الجيومكانية في مواجهة حرائق الغابات بالمملكة -
السويد تسمح بدخول السعوديين اعتباراً من يوم غد -
وزير الخارجية ينوه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وعُمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الرقابة المالية تحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء

Print
الرقابة المالية تحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء الرقابة المالية تحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة أول أمس قرارًا بشأن «تنظيم شؤون إدارة ضمانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية» تقضى مواده بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أيًا من الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أية أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل، كما تلتزم باستيفاء كل البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التي تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أي بيانات على بياض بأي من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة المالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات دون إبطاء.

وشدد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن الالتزام بضوابط القرار المشار إليه يُعد من شروط استمرار منح الترخيص لمزاولة النشاط لتلك الجهات.

ويأتي إصدار ذلك القرار في ضوء ما رصدته إدارات التفتيش المختلفة بالهيئة من حصول بعض الشركات والجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بالحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم وبعضهم يستحصل على أوراق موقعة من العميل على بياض كضمانة للتمويل الممنوح للعميل وهو ما دعا مجلس إدارة الهيئة للتدخل وإعمال شؤونه وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، للحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمُارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«النواب» يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبة التحرش

«النواب» يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبة التحرش

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

طارق يحيى: من يتحدثون عن «التفويت» لا يعلمون تاريخنا

طارق يحيى: من يتحدثون عن «التفويت» لا يعلمون تاريخنا

انتقال رئاسة المنظمة العربية للمرأة من لبنان إلى ليبيا .. وزيرة المرأة الليبية : أمامنا مهمة ثقيلة لتغير ثقافة الشعوب تجاه المرأة

انتقال رئاسة المنظمة العربية للمرأة من لبنان إلى ليبيا .. وزيرة المرأة الليبية : أمامنا مهمة ثقيلة لتغير ثقافة الشعوب تجاه المرأة