«الأطباء» تحتفل بإطلاق التطبيق الإلكتروني والمنصة التعليمية : لمواكبة التطور

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احتفلت النقابة العامة للأطباء، اليوم، بالإطلاق الرسمي لتطبيق الهاتف المحمول، والمنصة التعليمية الالكترونية الخاصة بها، في إطار التوجه إلى التحول الرقمي الذي تهدف إليه النقابة لمواكبة التطور في العالم كله.

وأفتتح الاحتفال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بحضور الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة، والدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام، والدكتورة رانية العيسوي، عضو المجلس، ومسئولة المبادرة، ومقرر لجنة التعليم الطبي المستمر، والمشرف على المشروعين، والتي قدمت شرح مختصر عن فكرة المشروعين.

وقالت «العيسوي»، أن المنصة الإلكترونية للتعليم المستمر لنقابة الاطباء المصرية، هي أول منصة الكترونية في مصر، يتم اعتمادها من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وتتيح الحصول على دورات أونلاين بساعات معتمدة في مختلف التخصصات، ومتابعة أحدث الأخبار الطبية من خلال المنصة.

وأضافت: «أما تطبيق الهاتف المحمول فهو هدية النقابة لجموع أطباء مصر بالداخل والخارج، حيث يتيح الوصول إلى كافة خدمات النقابة من أي مكان، ويوفر وسائل الدفع الالكتروني للاشتراكات، وحجز الدورات التدريبية، والرحلات والمصايف، كما يتيح لغير الاطباء المسجلين بالنقابة كذلك تصفح الأخبار، والبحث عن الاطباء في مختلف التخصصات».

واختتمت مقررة لجنة التعليم الطبي، أن الفضل في إخراج المشروعين بهذه الصورة المشرفة يرجع لشركة ذات خبرة واسعة في مجال البرمجيات، وهي شركة «داف للحلول الرقمية» والتي قدمت كل الإمكانات التقنية اللازمة، ولمسئولي الحاسب الآلي، ولجنة التعليم الطبي المستمر، ولجنة الإعلام بالنقابة، وشركة زها للبرمجيات ذات التاريخ الطويل من التعاون مع النقابة في مجال حفظ المعلومات والتعاملات الالكترونية.