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أكد الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك يسعى للتعاقد مع رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال خالد الغندور، في تصريحات إذاعية :«نادي الزمالك يجهز عرضًا لتقديمه إلى نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع رمضان صبحي، في الميركاتو الصيفي المقبل»، مؤكدًا: «اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض تسعى لتدعيم الفريق بصفقات قوية، خلال الفترة المقبلة، حتى يستطيع الفريق الفوز بجميع البطولات في الموسم المقبل».

وأوضح: «الزمالك يرغب أيضًا في التعاقد مع محمد على بن رمضان، لاعب خط وسط فريق الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب مع فريقه في بطولة دوري أبطال افريقيا هذا الموسم»، مضيفًا: «الأيام المقبلة، ستشهد دخول الزمالك في مفاوضات رسمية مع الترجي، من أجل التعاقد مع بن رمضان».

يذكر أن الزمالك، حقق الفوز على مصر المقاصة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس الثلاثاء، ضمن مباريات ربع نهائي مسابقة كأس مصر.